Menschen in der politischen Mitte werden oft vergessen - das kann gefährlich werden für die Stabilität von Staaten.

Die fällt oft durch, sagen Soziologieforschende aus Santa Fe in den USA - und das ist gefährlich. In einem Fachjournal schreiben sie über die Ergebnisse eines Versuchs. Dafür haben sie ein mathematisches Modell entwickelt: auf der Grundlage der Hypothese, dass Menschen sich zu Kategorien zusammenschließen, um sich voneinander abzugrenzen. Und weil es kompilziert ist, auf einem Kontinuum zu denken, machen Menschen es sich einfacher und teilen sich in zwei Lager auf: "wir" und "die anderen".

Das mathematische Modell sagte voraus, dass beide Gruppen die Menschen in der Mitte ausschließen würden. Das haben sie dann mit Daten einer großen US-Umfrage aus den 1980er Jahren getestet - und festgestellt, dass die Menschen in der politischen Mitte tatsächlich übrig blieben.

Die Forschenden halten das für gefährlich, weil die Menschen in der Mitte gerne dazugehören würden. Also könnte es sein, dass sie sich einem der beiden Lager anschließen - und damit gäbe es dann keine Mitte mehr und die beiden extremen Lager würden stärker.