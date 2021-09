Das Weltraumflugzeug "Space Ship Two" des Weltraumunternehmens "Virgin Galactic" darf erstmal nicht wieder abheben.

Das hat die US-Luftfahrtbehörde FAA festgelegt. Die FAA wolle erst einen abschließenden Pannen-Untersuchungsbericht, der genehmigt werden müsse, hieß es. So solle festgestellt werden, dass es keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gebe. Damit bestätigte die Behörde einen Bericht des Magazins "New Yorker".

Umstrittene Kurskorrektur bei Testflug

Demnach war das Fluzeug des britischen Milliardärs Richard Branson bei seinem Testflug ins All am 11. Juli von der Flugbahn abgekommen. Auch Branson war dabei mit an Bord. Laut dem Bericht hatten die Piloten bei dreifacher Schallgeschwindigkeit eine Kurskorrektur vorgenommen, anstatt den Flug abzubrechen. "Virgin Galactic" räumte ein, dass das Flugzeug nicht die geplante Strecke zurücklegte. Es habe aber nie eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden, hieß es.