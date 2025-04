Zum ersten Mal überhaupt ist eine deutsche Frau im Weltall unterwegs.

Die Berliner Robotik-Wissenschaftlerin Rabea Rogge ist heute früh (01.04.2025) zusammen mit drei Kollegen vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Die Crew ist in einer Dragon-Kapsel von Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X unterwegs.

Vier Tage will das Team über die Polarregionen der Erde fliegen - und zwar in etwa 450 Kilometern Höhe. In der Zeit wollen die Forschenden unter anderem Polarlichter untersuchen, oder die ersten Röntgenbilder von Menschen im All machen. Ein anderes Experiment dreht sich ums Pilze züchten. Insgesamt hat die Crew 20 wissenschaftliche Experimente mitgenommen.

Fram 2 ist eine private Mission. Bezahlt wird sie von einem maltesischen Krypto-Milliardär, der auch mit an Bord ist. Außerdem ist auch eine norwegische Filmemacherin dabei und ein Polar-Guide aus Australien.