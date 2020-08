In den USA sind in der Nacht knapp 60 umgebaute Satelliten für weltweites Internet in All geschossen worden.

Hinter dem Projekt "Starlink" steht die private US-Raumfahrtfirma "Space X" von Elon Musk. Sie plant, ein Internet-System aufzubauen, das es ermöglichen soll, überall auf der Erde online sein zu können. Die Satelliten waren heute Nacht besonders gut von Deutschland aus zu sehen.



