Der Flug war voll besetzt, jeder Zentimeter wurde genutzt.

Die Firma Space-X hat 143 Satelliten ins All geschickt - und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist möglich, weil Satelliten mittlerweile sehr klein sind. Außerdem sind sie inzwischen günstig und werden von einer Vielzahl von Firmen eingesetzt.

An Bord waren neben eigenen Satelliten vor allem Passagiere anderer Firmen: Das Unternehmen Planet schickte fast 50 Schuhkartongroße Satelliten ins All. Damit hat es insgesamt mehr als 200 Mini-Satelliten in der Erdumlaufbahn. Die "Superdoves" - also "Supertauben" - machen täglich detaillierte Bilder von der Erde. Neben den Supertauben waren auch "Spacebienen" an Bord - nicht größer als ein Smartphone dienen sie als Knotenpunkte, um Geräte auf der Erde miteinander zu verbinden.

Die Satelliten wurden von der Rakete in einer Höhe von 500 Kilometern abgesetzt.