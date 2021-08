SpaceX bringt Avocados, Zitronen und Eiscreme ins All.

Heute ist das Transportraumschiff Dragon am Weltraumbahnhof der Nasa in Florida gestartet. An Bord sind über 2000 Kilogramm Vorräte für die internationale Raumstation ISS. Neben Lebensmitteln für die 7 Astronauten auf der Station wird auch Material für wissenschaftliche Experimente ins All gebracht. Die Uni in Wisconsin will zum Beispiel Tests mit Maus-Ohr-Kresse machen lassen. Eine Organisation von Pfadfinderinnen schickt für Experimente Ameisen ins All.

Ein japanisches Start-Up will seinen neuen Roboter-Arm im Weltall testen. Er soll Schraubarbeiten erledigen, die sonst die Astronauten übernehmen müssten.

Die Lieferung soll morgen ankommen. SpaceX ist das private Raumfahrtunternehmen von Unternehmer Elon Musk, der auch den Bezahldienst Paypal und den E-Autohersteller Tesla mitgeleitet und zum Teil gegründet hat.

Es ist der 23. Versorgungsflug von SpaceX für die Weltraumbehörde Nasa innerhalb knapp eines Jahrzehnts. Seit dem Ende des Raumfährenprogramms 2011 setzt die Nasa dafür auf Privatfirmen.