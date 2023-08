Der Online-Konzern Meta nach eigenen Angaben Tausende chinesische Spam-Accounts gelöscht - hauptsächlich bei Facebook, dazu ein paar bei Instagram.

Die insgesamt mehr als 7700 Accounts sollen Teil einer groß angelegten politischen Kampagne gewesen sein. Meta vermutet dahinter chinesische Sicherheitsbehörden.

Der Konzern spricht in einem Bericht von der bisher produktivsten verdeckten Spamouflage-Kampagne - auch wenn sie erfolglos sei. Sie soll auch auf Plattformen außerhalb des Meta-Konzerns durchgeführt worden sein, etwa auf Youtube, Tiktok oder X (früher Twitter).

In Xinjiang ist angeblich alles super

In Beiträgen wurden demnach typischerweise China und besonders die Provinz Xinjiang gelobt - obwohl der chinesischen Regierung dort schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Angehörige der Uiguren-Minderheit vorgeworfen werden. Schlecht gemacht wurden dagegen die westliche Außenpolitik - etwa die USA - und Kritiker der chinesischen Regierung.

Nach Angaben von Meta hielt sich das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer an dem Spamouflage-Postings allerdings in Grenzen. In Kommentaren zu den Beiträgen wurde eher auf falsche Behauptungen hingewiesen.