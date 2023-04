Der Doñana-Nationalpark in Südspanien ist eines der größten Feuchtbiotope in Europa und ein Überwinterungs-Gebiet für Zugvögel.

Die zuständige Regionalregierung plant ein umstrittenes Gesetz für das Gebiet. Sie will es Bäuerinnen und Bauern dort erlauben, Wasser zu entnehmen: zum Beispiel zur Bewässerung von Feldern - und das, obwohl in Spanien seit drei Jahren Dürre herrscht.

Forschende und die National-Regierung in Madrid warnen, dass der Nationalpark in einem kritischen Zustand ist. Sie sagen, dass die Lagunen jetzt schon austrocknen und die Artenvielfalt schwindet.

Nationalpark kämpft mit Dürre-Folgen

Und sie fordern, dass weniger Wasser entnommen wird. Schon jetzt nutzen viele Bauern illegale Brunnen. Die lassen die Unterwasser-Reserven leerlaufen.

Das Bewässerungs-Gesetz ist am Mittwoch Thema in der Regionalversammlung. Wann es in Kraft tritt, ist noch nicht klar. Die EU-Kommission hat mit Sanktionen gedroht, sollte das Gesetz durchgehen.