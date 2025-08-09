Brand in Mezquita von Córdoba wohl nicht ganz so schlimm

Das Feuer in der weltberühmten Moschee-Kathedrale von Córdoba in Spanien hat nur begrenzte Schäden angerichtet.

Das hat der Bürgermeister der andalusischen Stadt gesagt. Heute Morgen hat die Sehenswürdigkeit auch wieder für Besucherinnen und Besucher aufgemacht. Nur der Teil, wo es gebrannt hat, bleibt gesperrt. Als Brandursache wird bisher ein Kurzschluss in einer Kehrmaschine vermutet, die im Gebäude aufbewahrt wurde.

Nach dem Ausbruch des Feuers gestern Abend hatte es zuerst Befürchtungen gegeben, es könnte so schlimm werden wie beim Brand von Notre-Dame in Paris 2019. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen. Wie die Zeitung El País berichtet, hat dabei auch geholfen, dass nach dem Notre-Dame-Feuer der Brandschutzplan in Córdoba überarbeitet wurde.

Die Moschee-Kathedrale gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Ihr Doppel-Name verweist auf ihre Geschichte: Im islamischen Spanien war sie eine wichtige Moschee. Ab dem 13. Jahrhundert, nach der christlichen Eroberung von Córdoba, wurde sie zur gotischen Kirche umgebaut. Die rot-weißen Hufeisenbögen und andere Moschee-Elemente blieben dabei erhalten.