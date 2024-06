In Spanien haben wieder tausende Menschen gegen den Massentourismus protestiert.

In der Stadt Málaga in Südspanien versammelten sich ungefähr 20.000 Menschen. Sie sagen, dass sie Probleme haben, eine Wohnung in Malaga zu finden, weil es so viele Angebote für Touristen dort gibt.

Mit mehr als 12.000 legal registrierten Ferienwohnungen liegt Malaga in Spanien nur hinter Madrid und Barcelona. Außerdem werden viele private Unterkünfte für Urlauber in Malaga wie auch anderswo illegal betrieben. Eine Demonstrantin sagte, es sei unmöglich, ein Haus zu kaufen. Eine Frau aus Malaga teilte einer Zeitung mit, sie habe zuletzt eine fensterlose Garage besichtigt, die als Wohnung für eine Monatsmiete von 600 Euro angeboten worden sei.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es schon auf Mallorca, in Barcelona und auf den Kanaren Proteste gegen zu viel Tourismus gegeben. Spanien ist - nach Frankreich - das zweitbeliebteste Urlaubsland der Welt.