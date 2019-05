Ist der spanischen Sportlerin Elisabet Sadó genau so passiert: bei einem Wettbewerb in Asturien. Das berichtet die BBC. Die Teilnehmerinnen auf den Plätzen zwei, drei und vier bekamen wahlweise Enthaarungswachs oder ein Set, um Hornhaut an den Füßen zu entfernen. Das fanden die Squash-Spielerinnen nicht so witzig - und haben ihre Preise zusammen mit einem Beschwerdebrief an den zuständigen Squash-Verband geschickt. Seitdem sind einige Menschen, die den Wettbewerb organisiert hatten, zurückgetreten.

Elisabet Sadó meint, die Organisatoren wollten vielleicht nur witzig oder anders sein. Sie ist froh, dass jetzt über Sexismus im Sport diskutiert wird.