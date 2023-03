Spaniens Regierung plant ein Gesetz, damit Frauen in Politik und Wirtschaft in Zukunft besser repräsentiert sind.

Regierung und Parlamente sollen zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein. Für wichtige Posten bei großen Firmen und in Verbänden soll eine Frauen-Quote von mindestens 40 Prozent vorgeschrieben sein. Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez hat die Pläne vorgestellt und sagt: "Wenn die Frauen die Hälfte der Gesellschaft stellen, dann steht ihnen auch die Hälfte der politischen und wirtschaftlichen Macht zu".

Am Dienstag soll der der Gesetzentwurf im spanischen Kabinett verabschiedet werden, kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März. Den Berichten zufolge soll es Übergangsfristen von mehreren Jahren geben.

In der aktuellen spanischen Regierung stellen Frauen einen Anteil von 60 Prozent, in Kongress und Parlament liegt er aber nur bei rund 40 Prozent. Zum Vergleich: Im Bundestag liegt der Frauenanteil aktuell bei 35 Prozent. Den höchsten Anteil an Frauen weltweit hat das Parlament in Ruanda mit über 60 Prozent.

Das spanische Kabinett unter Sanchez hat schon einige Gesetze auf den Weg gebracht, die zu mehr Gleichberechtigung führen sollen. Letztes Jahr wurde zum Beispiel das Sexualstrafrecht verschärft. Danach wird jeder Sex ohne ausdrückliche Zustimmung als Vergewaltigung bewertet. Und als erstes Land in Europa überhaupt führt Spanien den sogenannten Menstruationsurlaub ein. So können Frauen mit starken Periodenschmerzen und einem ärztlichen Attest ein paar zusätzliche Tage frei nehmen.