In Spanien hat das Parlament den Weg freigemacht für ein Gesetz, damit Frauen mit starken Periodenschmerzen nicht zur Arbeit müssen.

Der Gesetzentwurf wurde mit 190 Ja-Stimmen, 154 Nein-Stimmen und ein paar Enthaltungen verabschiedet. Konkret sollen Frauen mit einem ärztlichen Attest beurlaubt und weiter bezahlt werden, wenn sie starke Menstruationsschmerzen haben. Die linke Regierung sprach von einer Legislaturperiode der feministischen Errungenschaften. Der Senat muss dem Gesetz noch zustimmen.

Kommt es durch, dann ist Spanien das erste Land in Europa und eines der wenigen weltweit, das Frauen per Gesetz zusätzliche freie Tage bei starken Menstruationsbeschwerden einräumt. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, dass Arbeitgeber sich scheuen könnten, Frauen einzustellen.

In dem Gesetz ist nur von „Frauen“ die Rede, nicht von menstruierenden Personen. Wie das also für Menschen ist, die jeden Monat ihre Tage bekommen, sich aber nicht als Frau definieren, ist nicht klar.

Spaniens Regierung hat einige Gesetze verabschiedet, die die Rechte der Frauen stärken sollen. Im Sommer etwa das "Nur-Ja-heißt-Ja-Gesetz". Vergewaltigung wird jetzt als "Sex ohne eindeutige Zustimmung" definiert. Spanien hat auch seit zwei Jahrzehnten ein Gesetz, das geschlechtsspezifische Gewalt anerkennt, als Reaktion auf die hohe Zahl an Femiziden damals. In Deutschland will das Justizministerium das Strafrecht noch entsprechend verschärfen.