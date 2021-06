Alle, die komplett gegen Corona geimpft sind, seien willkommen - egal, wo sie herkommen, heißt es von der Regierung in Madrid. Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen: Spanien erkennt nur die Impfstoffe an, die auch in der EU zugelassen sind sowie die chinesischen Vakzine Sinopharm und Sinovac-Coronavac. Und ein paar Länder sind wegen hoher Inzidenzen ausgeschlossen: Brasilien, Indien und Südafrika. Wer aus Deutschland oder anderen EU-Ländern einreist, braucht keinen Impf- oder Immunitätsnachweis.



Spanien hofft auf 45 Millionen Urlauber

Ab heute dürfen aber auch Kreuzfahrtschiffe wieder spanische Häfen anlaufen. Die Tourismusbranche setzt nach monatelangem Lockdown auf das Sommergeschäft. Die Regierung hofft, dass in diesem Jahr 45 Millionen Menschen in Spanien Urlaub machen. Spanien ist nach Frankreich das zweitbeliebteste Reiseziel der Welt. Vor der Pandemie 2019 hatten mehr als 83,5 Millionen Menschen Spanien besucht.