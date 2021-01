Nicht nur in Frankreich, auch in Spanien hat es zu Silvester eine große illegale Party gegeben - in der Nähe von Barcelona.

Augenzeugen berichten von hunderten - zwischenzeitlich angeblich sogar bis zu 1000 Gästen. Sie hätten trotz Corona-Ausgangssperre in einer Lagerhalle getanzt. Auf Videoaufnahmen sind die Feiernden ohne Masken zu sehen. Die Zeitung La Vanguardia berichtet, dass die Party etwa 36 Stunden dauerte - bis die Polizei sie dann auflöste. Wer das Ganze organisiert hat, wird noch untersucht. Den Personen droht ein Bußgeld von bis zu 600.000 Euro. Frankreich: Party mit 2.500 Menschen Auch in Frankreich müssen Gäste und Organisatoren einer illegalen Silvesterparty mit Strafen rechnen. Der französische Innenminister drohte mit harten Sanktionen. Bisher wurden 1.200 Strafzettel verteilt und fünf Menschen festgenommen. Noch ist unklar, wer den Rave organisiert hat. In Lieuron in der Bretagne wurde ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet. In dem Ort hatten sich etwa 2500 Menschen versammelt und mehr als 30 Stunden gefeiert. Der Polizei gelang es lange nicht, den illegalen Rave aufzulösen. Es wird von Gewalt auf Seiten der Feiernden berichtet.