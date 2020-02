Jetzt hat es eine Kleinstadt in Spanien auf die Spitze getrieben. In Campo de Criptana hat ein ganzer Karnevals-Umzug den Holocaust zum Thema gemacht. Das heißt: Dutzende Menschen liefen in Nazi-Uniformen auf, andere trugen gestreifte KZ-Häftlingsanzüge und Kinder den gelben David-Stern. Auf Twitter waren auch Fotos zu sehen von einem Wagen, der wie eine Gaskammer gestaltet war.

Die spanische Regierung reagierte entsetzt und die Außenministerin twitterte: Sie lehne jede Banalisierung des Holocaust entschieden ab. Offenbar gibt es bei den Veranstaltern wenig Unrechts-Bewusstsein. Sie hätten damit den Holocaust-Opfern eine "Hommage" erweisen wollen, hieß es. Der Verein hat sich aber inzwischen beim Verband der jüdischen Gemeinden in Spanien entschuldigt.

Auch im belgischen Aalst gab es wieder Diskussionen um den Karnevalsumzug der Stadt. Die EU-Kommission verurteilte die antisemitischen Klischees, die auf den Motto-Wagen über orthodoxe Juden zu sehen waren.