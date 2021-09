In Spanien gibt es Kritik an Studierenden, die verbotenerweise riesige Partys gefeiert haben.

In Madrid gab es nach Angaben der Polizei von Freitag auf Samstag im Uni-Viertel eine Open-Air-Party mit etwa 25.000 Leuten. Die Polizei sagt, sie habe nicht genug Personal gehabt, um die Party aufzulösen. Auch in Barcelona gab es eine Massenparty, da kamen 8000 Menschen. In Spanien hat gerade das neue Semester angefangen. Partys im Freien mit Alkohol heißen in Spanien Botellones. Sie sind vor allem bei gutem Wetter beliebt, weil sie günstiger sind als das Feiern in Bars oder Clubs. Allerdings sind sie in einigen Regionen Spaniens auch in Nicht-Corona-Zeiten verboten.

Ein spanischer Professor kritisiert, dass sich die Studierenden trotz der Corona-Pandemie zu Massenpartys getroffen haben. Er twitterte, das sei eine Parallelwelt, während sich die Fakultäten den Kopf zerbrechen, wie die Studierenden möglichst sicher wieder zum Präsenzunterricht zurückkommen können.