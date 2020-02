Fußballerinnen verdienen weniger als Fußballer - das ist in vielen Ländern so.

Aber die Frauen es tut sich was. In Neuseeland und Norwegen haben die Nationalspielerinnen schon erstritten, dass sie genauso viel Geld bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Und auch in Spanien sind die Frauen zumindest einen Schritt weiter. Gewerkschaften und Clubs haben einen Tarifvertrag für die erste Liga der Frauen ausgehandelt. Der sieht ein Mindestgehalt von 16.000 Euro pro Jahr und Mutterschaftsschutz vor.

Die Verhandlungen waren allerdings hart. Sie haben 16 Monate gedauert - im November haben die Fußballerinnen der ersten Liga gestreikt. Spaniens Sportministerin Irene Lozano nannte das Ergebnis wichtig für alle spanischen Frauen. Denn wenn eine Gruppe Fortschritte mache, gehe es für alle vorwärts.