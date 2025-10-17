In Spanien ist ein Bild von Pablo Picasso verschwunden.

Nach Angaben der Behörden war das Öl-Gemälde "Stillleben mit Gitarre" auf dem Weg von Madrid nach Granada, im Süden Spaniens. Dort kam es aber nie an. In Granada sollte es im Rahmen einer Ausstellung gezeigt werden.

Der Wert des Bildes wird auf 600.000 Euro geschätzt - Die Polizei hat schon Ermittlungen eingeleitet, nannte bisher aber keine Details zu dem Fall.

Werke des spanischen Künstlers Pablo Picasso werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen. Bei einem der bekanntesten Fälle waren 1976 mehr als 100 Picasso-Werke aus dem Museum des Papstpalastes in Avignon gestohlen worden. Am Ende wurden damals aber alle Werke wiedergefunden.

Hier berichtet auch die spanische Lokalzeitug Ideal.