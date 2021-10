In Spanien könnte Prostitution verboten werden.

Das sagte Ministerpräsident Pedro Sanchez laut BBC auf einem Parteitag zu. Er sprach davon, dass Frauen dadurch "versklavt" würden. Schon 2019 hatte er im Wahlkampf versprochen, die Prostitution zu verbieten, wohl auch, um mehr Wählerinnen zu gewinnen. Im Wahlprogramm hieß es damals, Prostitution sei "einer der grausamsten Aspekte der Feminisierung der Armut und eine der schlimmsten Formen der Gewalt gegen Frauen". Bisher gibt es aber weiter kein Gesetz für ein Verbot.

Prostitution ist in Spanien seit 1995 nicht mehr strafbar, nur Zuhälterei. Die Uno schätzt den Wert der Sexindustrie in dem Land auf rund 3,7 Milliarden Euro. Eine Umfrage ergab vor über zehn Jahren, dass bis zu ein Drittel der spanischen Männer für Sex bezahlt hatte. Es soll rund 300.000 Frauen geben, die in Spanien als Prostituierte arbeiten, die meisten tun das laut Polizei gegen ihren Willen.