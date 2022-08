In Spanien gilt Sex ohne ausdrückliche Zustimmung in Zukunft als Vergewaltigung.

Das Parlament in Madrid hat eine neue Regelung verabschiedet, das sogenannte "Nur-Ja-heißt-Ja"-Gesetz. Laut der spanischen Gleichstellungsministerin muss mit diesem Gesetz in Zukunft keine Frau mehr beweisen, dass bei einem Übergriff Gewalt oder Einschüchterung im Spiel waren.

Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte bei seinem Amtsantritt vor vier Jahren eine Verschärfung des Sexualstrafrechts versprochen. Vorher hatten Fälle von Gruppenvergewaltigungen in Spanien für Aufruhr gesorgt.

2016 etwa hatte eine Gruppe von fünf jungen Männern eine junge Frau in Pamplona in einen Hauseingang gezerrt, sie mehrfach vergewaltigt und das Ganze gefilmt. Und obwohl es diese Aufnahmen gab, sah das zuständige Gericht den Tatbestand der Vergewaltigung als nicht gegeben an. Begründung: Es habe weder Schläge noch Drohungen gegeben und das Opfer sei passiv geblieben – so steht es im Urteil aus dem Jahr 2018.