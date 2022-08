In Spanien wird gerade über einen besonderen Fall von Sterbehilfe diskutiert.

Zum Beispiel in der Zeitung El Pais. Sterbehilfe hat nämlich ein Mann bekommen, der eigentlich noch einen Gerichtsprozess vor sich hatte. Die Anwälte der Opfer sind deswegen sauer. Sie sagen: Eigentlich hätte ihm erst der Prozess gemacht werden mussen, damit ihre Mandanten entschädigt werden können.

Der Mann, um den es geht, hatte vier Menschen angeschossen. Er wurde bei dem Angriff aber auch selber so schwer getroffen, dass er seitdem querschnittgelähmt war. Daraufhin hat er Sterbehilfe verlangt. Ein Gericht hat ihm die dann zugesprochen - und gesagt, dass Sterbehilfe ein Grundrecht sei, für dass es keine Sonderregeln für Angeklagte oder Menschen in Untersuchungshaft gebe.

In Spanien ist die aktive Sterbehilfe seit gut einem Jahr erlaubt. Offiziellen Zahlen zufolge haben rund 180 Menschen seitdem das Recht auf Sterbehilfe in Anspruch genommen. In Europa ist die aktive Sterbehilfe sonst nur in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden erlaubt.