Olivenöl gehört in Spanien zu den Grundnahrungsmitteln.

Allerdings sind in den letzten Jahren die Preise stark gestiegen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass es deshalb vermehrt Diebstähle gibt - und dass viele Supermärkte die Öl-Flaschen und Kanister jetzt häufig sichern oder abschließen müssen. Supermärkte berichten von organisierten Banden, die das Öl stehlen, um es weiterzuverkaufen. Große 5-Liter-Kanister werden deshalb mittlerweile oft aneinandergekettet und mit Vorhängeschlössern an den Regalen festgeschlossen. Auf Ein-Liter-Flaschen kleben teils Sicherheitsetiketten, die an der Kasse entfernt werden müssen, weil sie sonst Alarm auslösen.

Der Preis für einen Liter Olivenöl liegt in Spanien bei durchschnittlich acht Euro. In den letzten zwei Jahren ist er damit um 150 Prozent gestiegen. Das liegt vor allem an schlechten Ernten, weil es im Süden des Landes seit langem extrem trocken ist.