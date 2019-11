In Spanien hat ein Gerichtsurteil nach einem Sexualverbrechen für Proteste gesorgt - in rund 40 Städten.

Letzte Woche waren fünf Männer in Barcelona verurteilt worden - wegen sexuellen Missbrauchs einer 14-Jährigen, nicht wegen Vergewaltigung. Und genau daran entzündete sich die Kritik – auch gestern noch mal in etlichen Demos, unter anderem in Madrid.

Vergewaltigung nicht bei Bewusstlosigkeit

Der Hintergrund: Laut spanischem Recht muss für eine Vergewaltigung Gewalt angewendet oder das Opfer eingeschüchtert worden sein. Das Mädchen war während der Tat aber alkoholisiert und bewusstlos. Das Gericht urteilte, dass es deshalb weder Gewalt noch Einschüchterung gab.

Durch die Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs müssen die Angeklagten für zehn bis zwölf Jahre ins Gefängnis. Die Demonstrierenden finden das zu milde: Bei einem Urteil wegen Vergewaltigung wären längere Strafen von bis zu 20 Jahren möglich gewesen.

Ähnlich umstrittenes Urteil letztes Jahr

Erst letztes Jahr hatte ein ähnliches Urteil für Proteste gesorgt. Auch da waren Männer, die eine 18-Jährige vergewaltigt hatten, erst nur wegen Missbrauchs verurteilt worden. Später hob das Oberste Gericht das Urteil auf und verurteilte die Männer wegen Vergewaltigung.

Rechtslage in Deutschland

Auch in Deutschland gab es bis vor drei Jahren einen eigenen Straftatbestand für den sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen (§ 179 StGB). Inzwischen können solche Taten als sexueller Übergriff oder Vergewaltigung bestraft werden (§ 177 StGB), mit unterschiedlich hohen Gefängnisstrafen, je nach Schwere der Tat.