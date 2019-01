5000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die fordert, dass eine Teufelsskulptur nicht in der aktuellen Form in der Stadt im Zentrum Spaniens aufgestellt wird. Der Künstler, der selbst in Segovia lebt, hat die Skulptur gemacht - weil er die Stadt so liebt. Das hat er der Zeitung El País gesagt. Er sei sehr irritiert davon, dass es jetzt so eine Diskussion um sein Werk gibt.

Befürchtung: Teufel lockt Satanisten an

Die Skulptur stellt einen pummeligen, freundlich schauenden Teufel dar, der ein Smartphone in der Hand hält und ein Selfie macht. Eigentlich sollte sie Touristen in weniger besuchte Ecken von Segovia locken. Der Legende nach hat der Teufel das Aquädukt von Segovia innerhalb von einer Nacht gebaut, dank der Täuschung durch eine Frau.

Die Unterzeichner der Petition sagen, dass Segovia durch so eine Teufelsfigur zum Zentrum für Teufelsanbeter werden könnte. Ein Richter hat angeordnet, dass die Figur erstmal nicht aufgestellt wird.

Ein Stadtratsmitglied nannte die Kampagne im Interview mit der BBC herzlos.