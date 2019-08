Polizisten haben Besucher gestern mit Trillerpfeifen vertrieben. Der Stadtrat in Rom hat vor kurzem einen Erlass dazu beschlossen. Der verbietet es, sich auf den Marmorstufen im historischen Zentrum der italienischen Hauptstadt auszuruhen. Wer dagegen verstößt, muss mit Strafen von bis zu 400 Euro rechnen. In Rom ist es jetzt auch untersagt, in Brunnen zu baden und ohne T-Shirt oder Hemd durch die Straßen zu laufen. Rom will so die Auswirkungen des Massentourismus unter Kontrolle bringen.

Die Spanische Treppe ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Stadt. Sie wurde im 18. Jahrhundert gebaut. 2016 war die Treppe aufwendig renoviert worden. Grund waren unter anderem Kaugummis, Kaffee- und Rotweinflecken auf dem Marmor.