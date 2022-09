Der Doñana-Nationalpark im Südwesten Spaniens ist eigentlich eins der wichtigsten Feuchtgebiete Europas.

Wie unter anderem die Zeitung El País berichtet, ist aber jetzt auch die letzte Süßwasser-Lagune in der Gegend ausgetrocknet. Schuld ist der Mensch: Denn der Grundwasserspiegel im Doñana-Park geht seit Jahren dramatisch zurück - weil zu viel Wasser aus legalen und illegalen Brunnen entnommen wird. Es landet auf den Erdbeerfeldern und in den Tourismusanlagen Andalusiens. Dazu kommt, wie in anderen Teilen Spaniens, eine langandauernde Dürre, die nach Einschätzungen von Fachleuten durch den Klimawandel verstärkt wird.

Illegale Brunnen für die Erdbeerfelder

Dem Zeitungsbericht zufolge haben die Behörden diesen Sommer zwar 71 illegal gebohrte Brunnen versiegelt. Wegen zu niedriger Bußgelder hätten Erdbeerbauern allerdings direkt neue gebohrt. Und die andalusische Regionalregierung will die Anbauflächen für Erdbeeren sogar noch ausweiten. Letztes Jahr hatte auch der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass Spanien zu wenig tut, um die Verschlechterung des eigentlich geschützten Ökosystem zu verhindern.

Die Doñana-Feuchtgebiete gelten nicht nur als einzigartige Landschaft - sie bieten auch Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, darunter gefährdete Pardelluchse und Kaiseradler.