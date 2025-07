Die Trump-Regierung hat die US-Entwicklungshilfebehörde USAid dichtgemacht - und das hat auch zur Folge, dass tonnenweise Notfallnahrung weggeschmissen wird.

Ein Beamter hat bei einer Senats-Befragung bestätigt, dass fast 500 Tonnen energiereiche Kekse oder Riegel entsorgt werden sollen, die eigentlich für unterernährte Kinder in Afghanistan und Pakistan gedacht waren. Die Notfallnahrung war zum Ende der Amtszeit von Joe Biden gekauft worden und liegt in einem Lager in Dubai. Verteilt wurde sie dann nicht mehr, weil Trump direkt nach Amtsübernahme die USAID-Programme einfrieren ließ. Jetzt läuft bei fast 500 Tonnen das Mindesthaltbarkeitsdatum ab. Laut dem Magazin "The Atlantic" kostet die Vernichtung noch mal weitere Steuergelder.

Für andere ablaufende Notfallnahrungsvorräte gibt es dagegen offenbar eine bessere Lösung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat ein Doge-Manager nach mehreren Wochen zugestimmt, dass sie von Hilfsorganisationen verteilt werden können, zum Beispiel in Syrien.