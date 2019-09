Die Tiere wechseln auch die Rollen, suchen mal oder verstecken sich. Das haben Forschende der Humboldt-Universität in Berlin herausgefunden.



In einer Version des Spiels setzte jemand aus dem Team eine Ratte in eine Kiste, schloss den Deckel und versteckte sich selbst. Sobald der Deckel ferngesteuert geöffnet wurde, begann die Ratte den Menschen zu suchen. Hatte sie ihn gefunden, wurde sie zur Belohnung gekitzelt, laut den Forschenden sehen die Tiere das als Belohnung.



In der anderen Version des Spiels wurde Ratten in die Kiste gesetzt, der Deckel blieb aber offen. Die Ratten schienen verstanden zu haben, dass sie sich dann verstecken sollen. Denn sie suchten sich ein Versteck und verhielten sich ruhig. Als Belohnung wurden sie wieder gekitzelt.



Laut den Forschenden haben die Ratten das Spiel schnell gelernt und hatten Freude daran. Einen anderen Grund sehen die Forschenden nicht.