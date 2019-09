Zuletzt hatte noch Jan Böhmermann seine Kandidatur angekündigt, doch dass daraus wirklich etwas wird, ist unwahrscheinlich. Bei der Bundes-SPD hieß es am Mittag, es sei niemand neu zugelassen worden. Der Satiriker hat nach eigenen Worten die SPD-Mitgliedschaft in Köthen, Sachsen-Anhalt, bekommen und auf Twitter unter #Neustart19 eine Kampagne gestartet. Laut dem SPD-Landesverband Sachsen-Anhalt reicht die Mitgliedschaft allein aber nicht aus, weil Böhmermann in Köln wohnt, und nicht in Köthen.