Bei einer Spenden-Gala für die weltweite Corona-Impfkampagne in Los Angeles sind rund 300 Millionen Dollar zusammengekommen.

Nach Angaben der Veranstalter von Vax Live wurde damit das eigene Ziel übertroffen. Die Organisation The Global Citizen erklärte, mit dem Geld könnten 26 Millionen Impfdosen beschafft werden.

An dem Event nahmen unter anderem US-Präsident Joe Biden, die Schauspieler Ben Affleck und Sean Penn, Popstar Jennifer Lopez und die Foo Fighters teil. Präsentiert wurde die Show von Selena Gomez. Sie wurde am 2. Mai im Football-Stadion in Los Angeles aufgezeichnet und wird an diesem Wochenende in mehr als hundert Ländern ausgestrahlt. Auch bei Youtube ist sie in voller Länge zu sehen.