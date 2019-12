In Deutschland gibt es weniger Menschen, die spenden.

Nach Angaben des Deutschen Spendenrats ist die Zahl der privaten Spender auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung vor 15 Jahren gefallen. Zwischen Januar und September 2019 spendeten demnach etwa 15,7 Millionen Menschen. Das waren etwa 800.000 Spender weniger als Jahr vorher.

Die Gesamtsumme hat sich im Vergleich zum letzten Jahr bisher allerdings kaum geändert. Sie lag im Zeitraum Januar bis September bei 3,3 Millionen Euro. Das ist die dritthöchste Summe seit Beginn der Erhebung vor 15 Jahren. Dass die Spendensumme trotz weniger Spenderinnen und Spendern hoch ausfällt, liegt daraun, dass die einzelnen Spenden höher ausgefallen sind. Laut Studie lagen sie im Schnitt bei 35 Euro. Und: Diejenigen, die spenden, tun das häufiger.

Der Deutsche Spendenrat erwartet, dass bis Jahresende deutlich mehr als fünf Milliarden Euro zusammen kommen werden, letztes Jahr waren es 5,3 Milliarden.

Wofür wird gespendet?

Der größte Anteil der Spenden (gut 75 Prozent) geht an humanitäre Hilfe, vor allem an Not- und Katastrophenhilfe. Auch gespendet wurde zum Beispiel für Kultur- und Denkmalpflege, für Sport, Umwelt- und Naturschutz und Tierschutz.

Am meisten haben Menschen über 70 Jahre gespendet. Jüngere Menschen (bis 29 und 30-39) spendeten etwas weniger als im Jahr vorher.