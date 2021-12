Ein kleines Mädchen, ausgehungert, mit schmutzigem Gesicht und traurigen Augen - so werben Hilfsorganisationen oft um Geld für Arme.

Ein Politikwissenschaftler aus Ohio in den USA kritisiert das auf dem Wissenschaftsportal The Conversation. Er hat mehr als 300 Kampagnen-Fotos der größten Hilfsorganisationen in den USA analysiert und festgestellt, dass die meisten mit Stereotypen arbeiten, die zwar gut gemeint sind, aber an der Realität der Betroffenen vorbeigehen.