In Deutschland spenden immer weniger Menschen.

Das sagt der deutsche Spendenrat mit Bezug auf eine Erhebung des GfK-Marktforschungsinstituts. Im letzten Jahr haben demnach rund 19,5 Millionen Menschen privat Geld an gemeinnützige Organisationen und Kirchen gespendet. Das sind rund eine Million weniger als 2018. Und auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet bedeutet das: knapp ein Drittel der Menschen hat im letzten Jahr gespendet.

Der Spendenrat untersucht die Spendenbereitschaft der Deutschen seit 2005. Er sagt: Seitdem haben noch nie so wenig Menschen gespendet, wie im letzten Jahr. Außerdem ist auch die gespendete Summe kleiner geworden. Insgesamt kamen rund fünf Milliarden Euro zusammen. Besonders deutlich zeigte sich der Trend in dem traditionell spendenreichsten Monat Dezember: Da brachen die Spendeneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent ein.

Am meisten spendet die Generation 70plus, danach kommen Menschen in ihren 40ern. Der größte Anteil des Geldes geht in die humanitäre Hilfe. Danach kommen mit großem Abstand Bereiche wie Tier- und Umweltschutz, Denkmalpflege oder Sport.