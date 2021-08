In der Coronapandemie sind im letzten Jahr weltweit rund ein Drittel weniger Organe transplantiert worden als vorher.

Dadurch sind hochgerechnet vermutlich etwa 48.000 Patientinnen und Patienten früher gestorben. Ein internationales Forschungsteam hat dazu eine Studie im Fachmagazin Lancet Public Health veröffentlicht.

11 Prozent weniger Transplantationen in Deutschland

Zwischen den 22 untersuchten Ländern gab es große Unterschiede. Während es einige Staaten wie Norwegen und die Schweiz schafften, trotz Pandemie weiterhin fast genauso viele Kranke wie sonst mit Spenderorganen zu versorgen, brach die Zahl der Transplantationen in anderen Staaten um bis zu 90 Prozent ein. In Deutschland gelang es ebenfalls, noch verhältnismäßig viele Eingriffe durchzuführen: Die Zahl der Transplantationen an deutschen Krankenhäusern sank um rund 11 Prozent.

Vor allem weniger Nieren transplantiert

Es hing auch stark davon ab, um welche Organe es sich handelte: In den untersuchten Ländern wurden vor allem weniger Nieren von lebenden Spendern transplantiert. Die Zahl der betreffenden OPs ging um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Zahl der Herz-Transplantationen sank dagegen nur um fünf Prozent.