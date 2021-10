In Südamerika haben Forschende jetzt erstmals beobachtet, dass auch Vögel die aromatische Delikatesse verspeisen. Zwei dort heimische Sperlingsvogel-Arten fressen offenbar regelmäßig Trüffel. Das hat ein Forschungsteam aus Florida zufällig bei Studien in Patagonien im südlichen Südamerika entdeckt. Sie haben Kotproben gesammelt, um ihre Beobachtungen zu belegen und fanden tatsächlich per DNA-Untersuchung Spuren von 31 verschiedenen Trüffelarten.

Vögel helfen bei Verbreitung



Bedeutsam ist das vor allem aus ökologischer Sicht: Vögel gehören zu den wichtigsten Samenverbreitern. Die Pilze, die Trüffel produzieren, wachsen an Wurzeln und spielen eine wesentliche Rolle für das Gedeihen dieser Bäume und Pflanzen. Deshalb ist die Verbreitung des Pilzes durch Tiere für viele Ökosysteme sehr wichtig.

Unklar ist allerdings noch, wie die Vögel die Trüffel finden. Säugetiere nutzen vor allem ihre Nase, um mit Hilfe des Dufts die Knollen zu finden. Vögel haben aber einen eher schwach ausgeprägten Geruchssinn. Die Forschenden vermuten deshalb, dass sich die Vögel auf ihre Augen verlassen. Dafür spricht auch, dass einige Trüffelarten intensiv rötlich oder bläulich gefärbt sind und aussehen wie Beeren oder Samen.