Hunde haben als Haustier oft ein enges Verhältnis zu Frauchen und Herrchen.

Sie können - wenn sie wollen - aufs Wort hören und allerlei Tricks und Kommandos lernen. Manche erkennen auch soziale Situationen und können als Arbeits- und Assistenzhunde eingesetzt werden.

Ein Forschungsteam aus den USA beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Fähigkeiten und berichten darüber jetzt im Fachmagazin Current Biology. Demnach haben schon Welpen die Fähigkeit zur Interaktion mit dem Menschen – auch ohne extra darauf trainiert worden zu sein. Allerdings gibt es Unterschiede: In Experimenten fanden zum Beispiel manche der jungen Hunde durch Hinweise eines Menschen leichter einen Futternapf, andere dagegen nicht. Die Forschenden sagen, dass sich diese Unterschiede zu einem großen Teil erklären lassen mit genetischen Merkmalen. Manche Hunde sind also einfach von Geburt an besser darin, mit Menschen zusammenzuarbeiten.

Ein genetischer Zusammenhang ergibt auch aus evolutionärer Sicht Sinn: Als die ersten Haushunde domestiziert wurden, wählten die Menschen wohl gezielt Wildtiere aus, die auch ohne Training eine Neigung dazu hatten, mit ihnen zu interagieren.

