Wenn wir in einem Raum voller Menschen sind und wir hören wollen, was eine bestimmte Person sagt, hilft es, wenn wir diese Person anschauen.

Dann sehen wir zum einen die Lippenbewegung - aber unser Blick hilft uns offenbar auch noch auf einer anderen Ebene, das Gesagte besser zu verstehen. Eine Forscherin der Uni Boston hat auf einer Konferenz ihre Studie vorgestellt. Sie hatte in einem Raum fünf Lautsprecher aufgestellt, aus denen Zahlenfolgen zu hören waren. Die Testpersonen sollten nur auf einen bestimmten Lautsprecher achten und ihn dabei entweder bewusst anschauen oder bewusst wegschauen. Diejenigen, die bewusst hinschauten, konnten die Zahlenfolge besser nachsprechen.

Die Wissenschaftlerin schließt daraus, dass optimales Hören mit dem Sehen verknüpft ist. Sie sagt, dass das auf alle Situationen zutrifft, bei der viele Stimmen gleichzeitig auftauchen - also bei Partys, in Restaurants oder in Besprechungsräumen.