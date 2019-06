Der zweite Strom an Einwanderern kam etwa 10.000 Jahre später und wird von Archäologen Paläo-Eskimos genannt. Bisher waren die Forscher davon ausgegangen, dass die Kultur dieser Paläo-Eskimos vor 700 Jahren verschwunden ist - inklusiver ihrer Gene, die nicht mehr nachweisbar waren.



Das ist Wissenschaftlern vom Max Planck Institut für die Wissenschaft der Menschheitsgeschichte aber offenbar jetzt gelungen. Sie haben die Daten von 48 antiken und 93 noch lebenden Menschen aus Sibirien, Alaska, den Aleuten und Kanada mit Daten aus früheren Studien verglichen.



Dadurch konnten die Forscher nachweisen, dass das Erbgut der Paläo-Eskimos doch nicht verloren gegangen ist. Es macht demnach bis heute einen wesentlichen Teil des genetischen Erbes von modernen indigenen Stämmen in der amerikanischen Arktis und im Nordosten Russlands aus. Auch ihre Sprache gibt es heute noch: Auf ihr beruhen alle Na-Dené-Sprachen, die von indigenen Völkern in ganz Nordamerika gesprochen werden.