Wer gern puzzelt, kennt die Frage:

Welche Mindestgröße sollte der Tisch für das Puzzle haben? Das haben sich auch zwei Forschende der Uni Toronto in Kanada gefragt - und haben die Formel für den perfekten Puzzle-Tisch gefunden.

Die Forschenden haben sich dazu jedes Puzzleteil als ein Viereck vorgestellt und drumherum einen imaginären Kreis gezogen. Also so, dass die Ecken jeweils den Kreis berühren. Diesen Kreis haben sie dann in ein Sechseck gepackt - ähnlich wie eine Wabe, damit die besser aneinander angepasst auf einer Tischfläche verteilt werden können - nämlich so, dass kein Teil ein anderes überlappt.

Diese Fläche haben sie dann in eine Formel gepackt. Und die lautet: Die Größe des fertigen Puzzels multipliziert mit 1,73. Das ergibt die perfekte Puzzle-Tischgröße. Die Forschenden sagen aber auch: Wer es etwas bequemer mag, sollte einen Tisch oder eine Unterlage wählen, die etwas mehr als doppelt so groß ist, wie das fertige Puzzle.