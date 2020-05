Das ist eine große Herausforderung, zum Beispiel wenn es darum geht, menschliche Haut darzustellen, mit all ihren Unebenheiten, Haaren und Flecken. In Filmen klappt das oft besser als in Games, weil da nur eine einzige Einstellung zu sehen ist. In 3D-Spielen muss die Haut aber bei jeder spontanen Bewegung mit dem Controller echt wirken.

Frame für Frame wird das Gesicht neu berechnet

Forschende der Universität von Maryland haben jetzt einen Algorithmus entwickelt, der das offenbar gut hinbekommt. Er kann Frame für Frame die Pixel bestimmen, die bearbeitet werden müssen. Der Studie zufolge reicht die Rechenleistung von normalen Konsolen aus, um auf diese Art Computer-generierte Haut wie echte menschliche Haut aussehen zu lassen.