Halb männlich, halb weiblich - mit diesen Merkmalen ist eine bisher unbekannte Spinnenart in Thailand entdeckt worden.

Der im Fachmagazin Zootaxa dokumentierten Vogelspinnenart kann man ihre Zweiteilung gut ansehen: Denn die eine Hälfte des Körpers ist eher bräunlich, mit männlichen Geschlechtsmerkmalen, die andere Hälfte geht Richtung Schwarz mit weiblichen Merkmalen.

Trotzdem braucht die Spinne ein anderes Exemplar, um sich fortzupflanzen, weil die Länge der eigenen Geschlechtsorgane nicht ausreicht um sich selbst zu befruchten.

Unklarer Nutzen

Es ist der erste dokumentierte Fall von einer solchen Zweiteilung bei Vogelspinnen, die in der Wissenschaft Gynandromorphismus genannt wird. Bekannt ist das schon von einigen anderen Spinnenarten, von manchen Vögeln oder Insekten.

Der Nutzen ist unklar, weil sich die Tiere nicht selbst befruchten können. Forschende gehen daher in der frühen Entwicklung von einem Fehler im Erbgut auf, der sich evolutionär fortgesetzt hat.