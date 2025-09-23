Forschende aus Kanada haben untersucht, wie die Weibchen mit Duftstoffen Männchen zur Paarung anlocken. Es zeigte sich, dass die Spinnen beim Flirten langfristig vorgehen. Anders als viele Insekten, die ihre Lockstoffe nur zu bestimmten Zeiten abgeben, nutzt das Spinnentier sein Netz wie einen Langzeit-Duftspender. Ein chemisches Pheromon zerfällt auf dem Netz langsam zu einem wochenlang wirkenden Lockstoff. Der Duft erinnert an getragene Socken, Spinnenmännchen finden ihn allerdings sehr anziehend.



Den Forschenden fiel auch auf, dass die Weibchen der Schwarzen Witwe die Intensität der Signale an die Jahreszeit anpassen. Wenn die meisten Männchen auf der Suche nach einer Partnerin sind, ist der Duft besonders intensiv - das erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Spinnen-Paarung.