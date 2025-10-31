Gerade zu Halloween sind oft Spinnennetze als Deko zu sehen.

Die haben immer das gleiche Muster: Es sind sogenannte Radnetze mit Kreisfäden und Speichenfäden. In Wirklichkeit gibt es aber viel mehr Formen: Trichternetze, Baldachine oder Teppiche zum Beispiel - und es gibt auch Spinnen, die das Radnetz mit Zickzack-Fäden ergänzen.

Eine Studie in der Fachzeitschrift PNAS zeigt jetzt, was das soll. Dabei geht es offenbar darum, wie die Vibrationen in dem Netz übertragen werden. Denn Spinnen warten am Rand des Netzes, dass sich fliegende Insekten verheddern. Und wenn das Netz vibriert, flitzen sie zur Beute.

Anhand von Computersimulationen hat das Forschungsteam Netze untersucht. Dabei konnte es sehen, dass einer der Fäden beim Zickzackmuster tatsächlich stärker vibrierte. Die Spinne kann dann schneller zuschlagen und verhindern, dass sich das Insekt befreit.