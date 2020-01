In Großbritannien sorgt gerade eine ungewöhnliche Stellenausschreibung für Wirbel.

Die britische Regierung sucht Fachleute in den Bereichen Datenwissenschaft, Projektmanagement, Politik und - so wörtlich - supertalentierte Spinner. Der Berater von Premierminister Boris Johnson schreibt, die Regierung suche hochqualifizierte Mitarbeitende, um die Brexit-Herausforderungen zu bewältigen. Vor allem Fähigkeiten aus den Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der Werbebranche sind demnach gefragt - aber nicht nur. Der Berater Dominic Cummings schreibt, "wir brauchen ein paar echte Joker, Kunstschaffende, Leute, die nie zur Uni gegangen sind und sich aus einem widerwärtigen Höllenloch gekämpft haben". Wenn man rausfinden wolle, was die Figuren um Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Schilde führten oder wie Banden Schlupflöcher im Grenzschutz ausnutzten, brauche man keine Englisch-Absolventen, die auf Dinnerpartys hochtrabende Unterhaltungen führen könnten.

Johnsons Berater und Wahlkampfstratege gilt als genialer, aber auch unberechenbarer Kopf hinter dem Erfolg des Premierministers bei der Parlamentswahl letzten Monat und der Brexit-Abstimmung im Jahr 2016.