Gold, Silber oder Bronze - im Spitzensport entscheiden darüber manchmal Bruchteile von Sekunden.

Nach Ansicht von Forschenden aus den Niederlanden könnte sich auch ein Blick auf den Tagesrhythmus der Athletinnen und Athleten lohnen. Ihre Theorie: Wenn der entscheidende Wettkampf zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem der Körper am leistungsfähigsten ist, kann das den Sieg bringen - oder kosten, wenn der Körper im Tief ist. Übersetzt in Messwerte bedeutet das: Im Hoch hat der Körper zum Beispiel eine höhere Kerntemperatur und mehr Glucose für schnelle Energiegewinnung im Blut.

Überprüft hat die Forschergruppe aus Groningen ihre Annahmen mit Rechenmodellen und Daten von Schwimm-Wettkämpfen aus vier olympischen Spielen: Vorläufe, Halbfinale, Finale, die jeweils zu unterschiedlichen Tageszeiten stattfinden. Genau beschrieben ist das im Fachmagazin "Scientific Reports". Laut ihren Ergebnissen war die Leistung der Schwimmerinnen und Schwimmer frühmorgens am schlechtesten, am besten am späten Nachmittag gegen fünf Uhr.

Darüber hinaus gab es auch individuelle Unterschiede zwischen den Sportlerinnen und Sportlern. Die Erstautorin der Studie sagt, dass Sportlerinnen und Sportler ihre innere Uhr - und damit ihre Leistungsfähigkeit - dadurch beeinflussen könnten, dass sie sich zum Beispiel zur richtigen Zeit einer Extra-Dosis Tageslicht aussetzen.