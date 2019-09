Die Bundesregierung will für viele Berufe die Meisterpflicht wieder einführen.

Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe schreiben, dass dazu morgen ein Spitzentreffen stattfinden soll. Dabei geht es darum, in welchen Berufen genau die Meisterprüfung kommen soll. Die Regierung will demnach noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf dazu auf den Weg bringen. Für bestehende Betriebe ohne Meisterbrief soll es Bestandsschutz geben.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer lobt die Pläne. Seit der Reform der Handwerksordnung vor 15 Jahren sei es in einigen Gewerken zu augenfälligen Fehlentwicklungen gekommen.

Insgesamt 32 Berufsverbände hatten sich beim Bundeswirtschaftsministerium gemeldet, weil sie die Meisterpflicht wieder einführen wollen. 2004 war sie in mehr als 50 Berufen weggefallen - zum Beispiel für Fliesenleger, Rolladenbauer und Goldschmiede.