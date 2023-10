Die Fußball-WM der Männer 2030 soll auf gleich drei Kontinenten ausgetragen werden.

Das hat der Weltverband Fifa bekanntgegeben. Die Hauptgastgeber-Länder werden Spanien, Portugal und das nordafrikanische Marokko sein. Es soll aber auch drei Spiele in Südamerika geben: zwei davon in Argentinien und Paraguay - und Uruguay soll das Eröffnungsspiel bekommen, als Feier des Jubiläums der ersten Fußball-WM, die 1930 in Uruguay stattfand. Eigentlich hatten die drei südamerikanischen Länder die WM komplett austragen wollen - das lehnte die Fifa aber ab. Die Ankündigung der Fifa heute kam überraschend - eigentlich sollte die Entscheidung erst nächstes Jahr fallen.

Kritik an Mega-Event

Nicht alle finden die WM auf drei Kontinenten gut. Die Fan-Organisation Football Supporters Europe kritisiert, dass Fans zu den Spielen weit reisen müssen - was auch schlecht für die Umweltbilanz sei. Außerdem stört die Organisation, dass so gleich drei Kontinente bei der Bewerbung für die WM 2034 rausfallen. Damit wachsen die Chancen für einen Zuschlag an Saudi-Arabien.