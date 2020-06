Sportveranstaltungen und der Klimawandel - beides wird in Zukunft immer weniger zusammenpassen. Das steht in einer Analyse der Rapid Transition Alliance. Das ist ein Zusammenschluss von Forschenden und Aktivisten, die eine schnellere Antwort auf den Klimawandel fordern. In dem Bericht heißt es, von 19 Orten, die mal die olympischen Winterspiele ausgerichtet haben, seien im Jahr 2050 nur noch zehn dafür geeignet. Rund ein Viertel der englischen Premier-League-Fußballvereine werde dann Stadien haben, die einen Teil des Jahres oder ganzjährig unter Wasser stehen. Dazu kämen häufigere Hitzewellen, Stürme und Waldbrände

Laut dem Bericht entstehen durch die Sportindustrie so viele CO2-Emissionen wie von Bolivien, wenn man sparsam rechnet, oder wie von Spanien, wenn man großzügiger rechnet. Vor allem könne der Sport aber ein Vorbild für einen Wandel sein.