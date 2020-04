Im Sport geht zur Zeit nicht viel - die meisten Wettbewerbe und Spiele sind wegen Corona abgesagt. Was soll also das Sportfernsehen zeigen?

In den USA lautet die Antwort anscheinend: Pferderennen. Vom Sender Fox Sports heißt es, der Pferdesport sei ein willkommener Ersatz für abgesagte Veranstaltungen. Die Zuschauerzahlen hätten sich im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht. Auch NBC Sports will pro Woche mehr als zehn Stunden Programm mit Pferderennen füllen. Es starten nicht so viele Reiter wie sonst und einige Bahnen bleiben leer - aber immerhin finden überhaupt noch Rennen statt. Vom US-Pferderenn-Netzwerk TVG heißt es, die Moderatoren hätten sich dem neuen Publikum schon angepasst. Sie erklären demnach stärker die Regeln, damit auch neue Fans verstehen, was passiert.